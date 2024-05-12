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В Пензе двое мужчин украли 12 покупательских тележек с парковки супермаркета

09:40 | 12.05.2024 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Двое мужчин украли 12 тележек для перевозки продуктов с парковки супермаркета в Пензе, сумма ущерба превысила 60 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе двое мужчин украли 12 покупательских тележек с парковки супермаркета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленников. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались жители города Пензы 1988 и 1966 годов рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«Сотрудникам полиции они рассказали, что похитили тележки для того, чтобы перевозить на них грузы, так как работают грузчиками. В один из дней мужчины прибыли на парковку, сложили тележки в кузов грузового автомобиля и перевезли их на место своей работы», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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