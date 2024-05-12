В Пензенской области женщину заподозрили в получении выплаты на несуществующего ребенка Криминал

Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №1 управления МВД России по городу Пензы установили причастность 48-летней жительницы Тулы к мошенничеству при получении социальной выплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Оперативники выяснили, что данная гражданка в ноябре 2021 года представила ложные сведения в государственные учреждения о рождении ребенка. На основании этих документов злоумышленница получила социальную выплату, предназначенную для поддержки семей, имеющих детей. Женщина получила почти 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

«Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что похищенные денежные средства потратила на личные нужды», — отмечается в тексте.