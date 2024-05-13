Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой Криминал

Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился молодой человек, который потерял карту, и сообщил о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками полиции была установлена 36-летняя пензячка, подозреваемая в совершении кражи. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».