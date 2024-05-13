В стремлении заработать на бирже житель Пензы перевел мошеннику более 1 млн. 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. 51-летний житель Пензы, заинтересовавшийся рекламой в интернете на тему инвестиций, попался на уловку мошенника, который под предлогом заработка на бирже выманил у мужчины более 1 млн. 250 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Звонивший убедил мужчину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. Будучи введенным в заблуждение, заявитель перечислил на указанные злоумышленником счета более 1 млн. 250 тыс. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, гражданин пытался вернуть денежные средства. После неоднократных попыток вывести свои деньги он понял, что его обманул мошенник», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отмечается в тексте.