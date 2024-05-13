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В Пензе мошенница убедила пенсионерку сбросить с балкона конверт с деньгами

13:27 | 13.05.2024 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Мошенница в ходе беседы по телефону с жительницей Пензы 1933 года рождения убедила пожилую женщину передать более 100 тыс. рублей для освобождения дочери от уголовной ответственности после якобы совершенного ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мошенница убедила пенсионерку сбросить с балкона конверт с деньгами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина положила свои сбережения в бумажный конверт и сбросила их с балкона третьего этажа прибывшему курьеру», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионерка осознала обман после разговора с дочерью.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — поясняется в тексте.

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