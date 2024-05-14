В Колышлейском районе женщина во время застолья угрожала матери убийством, возбуждено дело Криминал

Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Женщина 1986 года рождения во время застолья угрожала убийством своей 63-летней матери, проживающей в Колышлейском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она со своей дочерью распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт. Заявительница требовала от дочери уделять больше внимания и заботы собственным детям. Женщине такой разговор не понравился. Внезапно разозлившись, злоумышленница стала душить заявительницу и угрожать ей убийством. После этого женщина обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что на совершение преступления ее толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.