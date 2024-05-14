19:40:20 Вторник, 14 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Колышлейском районе женщина во время застолья угрожала матери убийством, возбуждено дело

12:37 | 14.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Женщина 1986 года рождения во время застолья угрожала убийством своей 63-летней матери, проживающей в Колышлейском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе женщина во время застолья угрожала матери убийством, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она со своей дочерью распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт. Заявительница требовала от дочери уделять больше внимания и заботы собственным детям. Женщине такой разговор не понравился. Внезапно разозлившись, злоумышленница стала душить заявительницу и угрожать ей убийством. После этого женщина обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что на совершение преступления ее толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

Читайте также
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» До шести лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который снял деньги с чужой кредитной карты
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина-водитель Пензенская область вошла в число 10 регионов, где «Пятерочка» и Российский Красный Крест запустили пилотный проект «Уголки здоровья»
Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама