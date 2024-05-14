До шести лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который снял деньги с чужой кредитной карты Криминал

Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который снял с чужой кредитной карты около 35 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка и сообщила, что потеряла кошелек, в котором находились 10 тыс. рублей и кредитная карта.

«Сотрудниками полиции был установлен 41-летний пензенец, подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что нашел на улице кошелек и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался находкой. [...] Мужчина снял денежные средства, после чего потратил их на личные нужды», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».