12:57:21 Среда, 15 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мошенник под видом сотрудника банка выманил у мужчины более 1,8 млн. рублей

11:00 | 15.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Мошенник, выдавший себя за сотрудника безопасности банка, выманил у жителя Пензы более 1,8 млн. рублей.

В Пензе мошенник под видом сотрудника банка выманил у мужчины более 1,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник позвонил мужчине, проинформировал его о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на его имя и предложил собеседнику «опередить» их, после чего перечислить деньги на «безопасный счет».

«Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. Следуя инструкциям звонившего, заявитель несколькими операциями перечислил более 1,8 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана. После этого мужчина обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Пензенской области 16 мая пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
До шести лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который снял деньги с чужой кредитной карты В Колышлейском районе женщина во время застолья угрожала матери убийством, возбуждено дело
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина-водитель Пензенская область вошла в число 10 регионов, где «Пятерочка» и Российский Красный Крест запустили пилотный проект «Уголки здоровья»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама