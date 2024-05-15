В Пензе мошенник под видом сотрудника банка выманил у мужчины более 1,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Мошенник, выдавший себя за сотрудника безопасности банка, выманил у жителя Пензы более 1,8 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник позвонил мужчине, проинформировал его о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на его имя и предложил собеседнику «опередить» их, после чего перечислить деньги на «безопасный счет».

«Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. Следуя инструкциям звонившего, заявитель несколькими операциями перечислил более 1,8 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана. После этого мужчина обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.