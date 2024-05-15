В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи детского велосипеда с территории школы Криминал

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи детского велосипеда с территории школы в Бессоновском районе Пензенской области.

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«В ОМВД России по Бессоновскому району поступило заявление от 37-летнего местного жителя. По словам заявителя, его сын оставил велосипед возле школы. После уроков мальчик транспортного средства на месте парковки не обнаружил. Размер ущерба составил более 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 46-летний мужчина, который дал признательные показания.

«Мужчина рассказал, что велосипед он похитил для личного пользования и хранил у себя. Полицейскими похищенное было изъято», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.