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В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи детского велосипеда с территории школы

13:21 | 15.05.2024 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи детского велосипеда с территории школы в Бессоновском районе Пензенской области.

В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи детского велосипеда с территории школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Бессоновскому району поступило заявление от 37-летнего местного жителя. По словам заявителя, его сын оставил велосипед возле школы. После уроков мальчик транспортного средства на месте парковки не обнаружил. Размер ущерба составил более 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 46-летний мужчина, который дал признательные показания.

«Мужчина рассказал, что велосипед он похитил для личного пользования и хранил у себя. Полицейскими похищенное было изъято», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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