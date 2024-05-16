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Уголовное дело возбуждено против жителя Бековского района, который незаконно хранил огнестрельное оружие

09:19 | 16.05.2024 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Бековского района Пензенской области, который незаконно хранил огнестрельное оружие.

Уголовное дело возбуждено против жителя Бековского района, который незаконно хранил огнестрельное оружие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Бековскому району была получена информация о том, что местный житель 1969 года рождения незаконно хранит оружие. При проверке информация подтвердилась. На территории домовладения подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием. Оружие изготовлено промышленным способом, затем переделано путем укорочения приклада и части ствола», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет.

«Мужчина [...] рассказал, что забрал оружие из родительского дома и семь лет хранил его в сарае. Сдавать оружие в органы внутренних дел, как это положено, он не планировал», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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