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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,8 млн. рублей

13:13 | 16.05.2024 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1,8 млн. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил женщину, что для «предотвращения незаконных операций» ей необходимо самостоятельно оформить кредит, а деньги перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, заявительница в отделении банка оформила кредит на сумму более 1,8 млн. рублей, после чего перечислила денежные средства на предоставленный собеседником банковский счет. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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