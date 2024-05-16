До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на лавочке кошелек с деньгами и потратила около 20 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 37-летней жительнице Пензы, которая нашла на лавочке кошелек с деньгами и потратила около 20 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась местная жительница 1976 года рождения и сообщила, что забыла на лавочке во дворе дома свой кошелек, после чего вернулась за ним, но на месте его не обнаружила.

«Эксперты-криминалисты осмотрели место совершения преступления, полицейские опросили возможных очевидцев. В результате проведенных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 37-летняя пензячка. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница рассказала, что заметила на лавочке кошелек. В этот момент у нее возник умысел совершить преступление. Убедившись в отсутствии внимания посторонних лиц, она забрала находку себе. Денежные средства женщина потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.