15:25:06 Четверг, 16 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на лавочке кошелек с деньгами и потратила около 20 тыс. рублей

14:51 | 16.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 37-летней жительнице Пензы, которая нашла на лавочке кошелек с деньгами и потратила около 20 тыс. рублей.

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на лавочке кошелек с деньгами и потратила около 20 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась местная жительница 1976 года рождения и сообщила, что забыла на лавочке во дворе дома свой кошелек, после чего вернулась за ним, но на месте его не обнаружила.

«Эксперты-криминалисты осмотрели место совершения преступления, полицейские опросили возможных очевидцев. В результате проведенных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 37-летняя пензячка. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница рассказала, что заметила на лавочке кошелек. В этот момент у нее возник умысел совершить преступление. Убедившись в отсутствии внимания посторонних лиц, она забрала находку себе. Денежные средства женщина потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,8 млн. рублей На территории Чаадаевского лесничества выявлена незаконная рубка сухостойных деревьев
Уголовное дело возбуждено против жителя Бековского района, который незаконно хранил огнестрельное оружие В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи детского велосипеда с территории школы
В Пензенской области 16 мая пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама