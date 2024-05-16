В Каменском районе пенсионерка лишилась более 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1955 года рождения после телефонного общения с мошенниками, которые представлялись сотрудниками силовых структур, лишилась более 1,7 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившие сообщили женщине о том, что злоумышленники пытаются похитить деньги с ее банковского счета, а также оформить кредит и перечислить все средства в поддержку запрещенных организаций.

«Звонившие убедили женщину, что для предотвращения незаконных операций ей необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства перечислить на «безопасный счет». Заявительница поверила собеседникам и выполнила все их инструкции. Будучи введенной в заблуждение, гражданка перечислила собственные сбережения на предоставленные звонившими банковские счета. После этого женщина оформила кредиты на общую сумму почти 700 тыс. рублей, после чего также перечислила деньги мошенникам. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 1,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».