Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника ресурсоснабжающей организации в коммерческом подкупе Криминал

Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. 40-летний житель Кузнецка Пензенской области, работавший в ресурсоснабжающей организации, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, уголовное дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

«По данным следствия, в октябре 2021 года в городе Кузнецке мастер службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации предложил представителю общества с ограниченной ответственностью систематически передавать ему вознаграждение за часть похищаемой электроэнергии в результате занижения показаний прибора учета. Тот согласился и в период с октября 2021 года по июль 2023 года систематически переводил ему на банковскую карту денежные средства, общая сумма коммерческого подкупа составила 625 тыс. рублей. При этом в действительности работник ресурсоснабжающей организации какие-либо манипуляции, позволяющие искажать показания прибора учета электроэнергии, не производил. После достигнутой договоренности мастер службы воздушных линий предложил своему коллеге – начальнику отдела учета и контроля потребленной энергии часть вознаграждения за незаконные действия и бездействие: непроведение проверок указанной организации на предмет безучетного потребления электроэнергии и за его покровительство и попустительство по работе. Обвиняемый ответил согласием и в период с 2021 по 2022 годы получил от последнего в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 160 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в обеспечительных целях по ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль, мотоцикл, доли в двух квартирах, принадлежащие обвиняемому, общей стоимостью более 2 млн. рублей.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — уточнила Татьяна Махницкая, добавив, что в отношении бывшего мастера службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе.