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В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

12:01 | 17.05.2024 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1986 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал 29-летней супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции в ходе опроса заявительницы установили, что в этот день они с мужем употребляли спиртное. В ходе распития между ними произошел конфликт из-за ребенка от первого брака заявительницы. Супруг высказал недовольство тем, что несовершеннолетний проживает вместе с ними. В результате ссоры мужчина взял в руки нож и стал угрожать убийством потерпевшей. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и написать SMS своей подруге, которая вызвала полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого, он дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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