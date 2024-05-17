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Полицейские раскрыли кражу 17 наборов шоколадных конфет из супермаркета под Пензой

14:04 | 17.05.2024 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу 17 наборов шоколадных конфет общей стоимостью около 6 тыс. рублей из супермаркета, расположенного в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Полицейские раскрыли кражу 17 наборов шоколадных конфет из супермаркета под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. [...] Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности пензенец 1996 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное он употребил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчина подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории Пензы.

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