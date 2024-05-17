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Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в серии нападений на пожилых женщин, две из которых скончались

18:00 | 17.05.2024 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении на территории Московской области серии нападений на пожилых женщин, убийстве, разбое и краже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по Московской области.

Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в серии нападений на пожилых женщин, две из которых скончались. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что с лета 2021 года по конец октября 2022 года обвиняемый находил одиноких пожилых женщин, проживающих в частных домах в юго-восточной части Московской области. Затем в ночное время суток он проникал к ним в дом, где нападал на потерпевших и душил руками, при этом требовал денежные средства. Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия, после чего покидал места преступлений. В результате от действий обвиняемого пострадали 10 пенсионерок, две из которых скончались», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина соблюдал меры конспирации перед каждым преступлением.

«Для того чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, он оставлял свой автомобиль за пределами населенного пункта, в котором намеревался совершить нападение. Также он использовал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших пенсионерок не могла подробно описать нападавшего. Но, несмотря на предпринятые им усилия, благодаря кропотливой работе следователей ГСУ СК России по Московской области и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Московской и Пензенской областям удалось установить личность нападавшего и задержать его», — говорится в тексте.

В сообщении добавляется, что в ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенного имущества — ювелирные украшения, документы и медали.

«Кроме этого, следствием собраны иные неоспоримые доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению вышеуказанных преступлений. В результате обвиняемый дал признательные показания по всем эпизодам преступной деятельности. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — указано в пресс-релизе.

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