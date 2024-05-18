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В Кузнецке сотрудники ДПС изъяли у автомобилиста поддельное водительское удостоверение

10:23 | 18.05.2024 | Криминал

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Кузнецк, 18 мая 2024. PenzaNews. Сотрудники дорожно-патрульной службы в Кузнецке Пензенской области изъяли поддельное водительское удостоверение у мужчины 2005 года рождения, управлявшего автомобилем «ВАЗ-2114». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Кузнецке сотрудники ДПС изъяли у автомобилиста поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам кузнечанина, он договорился с неизвестным лицом через мессенджер Telegram о приобретении водительского удостоверения за 28 тыс. рублей. Документ ему доставили по почте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», — отмечается в тексте.

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