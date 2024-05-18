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В Пензенской области мать троих детей угрожала несовершеннолетней дочери убийством, возбуждено уголовное дело

12:31 | 18.05.2024 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензенской области, которая одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, угрожала убийством своей старшей дочери, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В Пензенской области мать троих детей угрожала несовершеннолетней дочери убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение от образовательного учреждения о том, что им стало известно о неоднократном конфликте между матерью и дочерью. В ходе одного из них в адрес несовершеннолетней прозвучала угроза убийством. Сотрудники полиции выехали по месту жительства данной семьи. В результате опроса установлено, что женщина 1980 года рождения проживает одна с тремя несовершеннолетними детьми. Она неоднократно просила свою старшую дочь 2008 года рождения о помощи по хозяйству, но та игнорировала просьбу матери, из-за этого между ними возникали словесные конфликты», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после очередной просьбы матери дочь стала грубить и оскорблять женщину, которая, внезапно разозлившись, стала душить девочку капюшоном и угрожать ей убийством.

«Подозреваемая раскаялась в содеянном. Она рассказала, что на совершение преступления ее толкнула сильная физическая и моральная усталость», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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