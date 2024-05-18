В Пензенской области мать троих детей угрожала несовершеннолетней дочери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензенской области, которая одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, угрожала убийством своей старшей дочери, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

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«В ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение от образовательного учреждения о том, что им стало известно о неоднократном конфликте между матерью и дочерью. В ходе одного из них в адрес несовершеннолетней прозвучала угроза убийством. Сотрудники полиции выехали по месту жительства данной семьи. В результате опроса установлено, что женщина 1980 года рождения проживает одна с тремя несовершеннолетними детьми. Она неоднократно просила свою старшую дочь 2008 года рождения о помощи по хозяйству, но та игнорировала просьбу матери, из-за этого между ними возникали словесные конфликты», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после очередной просьбы матери дочь стала грубить и оскорблять женщину, которая, внезапно разозлившись, стала душить девочку капюшоном и угрожать ей убийством.

«Подозреваемая раскаялась в содеянном. Она рассказала, что на совершение преступления ее толкнула сильная физическая и моральная усталость», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.