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В Колышлейском районе женщина угрожала соседке убийством, возбуждено дело

11:32 | 19.05.2024 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2024. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области угрожала соседке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе женщина угрожала соседке убийством, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Колышлейский» с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 1968 года рождения. Она сообщила, что соседка угрожала ей убийством деревянной палкой. Полицейские задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в совершении преступления. Во время допроса она призналась в содеянном и пояснила, что постоянно конфликтует с заявительницей и в тот раз не смогла справиться с приступом агрессии», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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