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В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 1,2 млн. рублей

12:52 | 19.05.2024 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1960 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась почти 1,2 млн. рублей.

В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести все денежные средства на «безопасный счет».

«Будучи введенной в заблуждение, заявительница сняла свои накопления в отделении банка и через банкомат перечислила их на предоставленный звонившим банковский счет. Общий размер ущерба составил почти 1,2 млн. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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