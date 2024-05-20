Жительница Пензы лишилась около 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1981 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась около 1,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«Будучи введенной в заблуждение, заявительница проследовала в отделение банка, сняла свои накопления и перечислила их на предоставленный звонившим банковский счет. Как только женщина перечислила деньги, собеседник убедил заявительницу оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». Доверившись звонившему, женщина выполнила все его инструкции, после чего она поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».