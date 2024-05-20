11:47:29 Понедельник, 20 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась около 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику

09:15 | 20.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1981 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась около 1,5 млн. рублей.

Жительница Пензы лишилась около 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«Будучи введенной в заблуждение, заявительница проследовала в отделение банка, сняла свои накопления и перечислила их на предоставленный звонившим банковский счет. Как только женщина перечислила деньги, собеседник убедил заявительницу оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». Доверившись звонившему, женщина выполнила все его инструкции, после чего она поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензенской области победителем фиджитал-турнира на кубок «Ростелекома» стала команда IT-колледжа Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина четырех банок кофе
В Колышлейском районе женщина угрожала соседке убийством, возбуждено дело В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»
В Пензенской области мать троих детей угрожала несовершеннолетней дочери убийством, возбуждено уголовное дело В Кузнецке сотрудники ДПС изъяли у автомобилиста поддельное водительское удостоверение
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама