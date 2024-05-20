В Пензе двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт более 11 кг наркотических средств Криминал

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Двое мужчин — 33-летний уроженец Архангельской области и 30-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья — предстанут перед судом в Пензе по обвинению в покушении на незаконный сбыт более 11 кг наркотических средств.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области, по версии следствия, в октябре 2023 года уроженец Архангельской области вступил в организованную преступную группу в качестве розничного курьера-закладчика.

«В декабре 2023 года его статус был повышен до межрегионального курьера-закладчика. После этого он предложил принять участие в преступной деятельности своему знакомому», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в период с 20 декабря по 5 января, получив информацию о местонахождении оптовой «закладки», 33-летний мужчина на своем автомобиле «Mitsubishi Lancer» выдвинулся в Выборгский район Ленинградской области, где забрал из тайника в лесополосе мешок с расфасованным мефедроном массой 4,9 кг и гашишем массой 6,6 кг.

«Затем злоумышленники на указанном транспортном средстве поехали по другим регионам с целью сбыта наркотиков», — указано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в период с 5 по 6 января обвиняемые прибыли на территорию Иссинского района Пензенской области и оборудовали вблизи автодороги тайник с наркотическим средством массой более 2,5 кг, а оставшийся гашиш и мефедрон оставили в салоне автомобиля, планируя сбыть их в Саратовской и Самарской областях.

«Однако свой умысел довести до завершения они не смогли, поскольку 6 января 2024 года были задержаны сотрудниками полиции на территории автозаправочной станции в Октябрьском районе Пензы, а предназначенные для сбыта наркотические средства изъяты из автомобиля и с места «закладки», — уточняется в тексте.

Из него следует, что мужчины признали свою вину, уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Пензы.