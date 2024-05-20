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В Пензенской области уборщица подозревается в краже 55 тыс. рублей из сумки директора магазина

15:27 | 20.05.2024 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. 38-летняя женщина, работавшая уборщицей в одном из магазинов на территории Сердобского района Пензенской области, подозревается в краже 55 тыс. рублей из сумки директора торговой организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области уборщица подозревается в краже 55 тыс. рублей из сумки директора магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что работала уборщицей в магазине. Во время уборки она заметила женскую сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами. В этот момент у нее возник умысел совершить преступление. Она убедилась в отсутствии внимания посторонних лиц и похитила 55 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что полицейские изъяли часть денег, а оставшуюся сумму женщина успела потратить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточняется в тексте.

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