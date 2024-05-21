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В Пензенской области женщина предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении маткапитала

17:22 | 21.05.2024 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. 43-летняя жительница Тамбовской области предстанет перед судом в Пензенской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области женщина предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении маткапитала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в марте 2022 года через доверенное лицо женщина обратилась в МФЦ Москвы с заявлением о рождении ребенка, которого в действительности не было. Ей было выдано свидетельство о рождении ребенка. В июне 2022 года злоумышленница заключила с директором сельскохозяйственного потребительского кооператива договор потребительского займа на строительство жилого дома на земельном участке в селе Ухтинка Бессоновского района Пензенской области и получила на свой лицевой счет заемные денежные средства в размере более 524 тыс. рублей. После этого она обратилась в региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для получения социальной выплаты — материнского капитала — в погашение займа», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в июле более 524 тыс. рублей было перечислено кооперативу в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору потребительского займа.

«Полученные от потребительского кооператива денежные средства злоумышленница на строительство дома использовать не намеревалась, а потратила на личные нужды», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что женщина признала свою вину, однако не приняла мер к возмещению ущерба.

«В ходе предварительного следствия отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области предъявило исковое заявление о взыскании с обвиняемой незаконно полученного материнского капитала», — поясняется в пресс-релизе.

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