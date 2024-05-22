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Житель Белинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля

09:20 | 22.05.2024 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. Суд назначил 45-летнему жителю Белинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также конфисковал его автомобиль.

Житель Белинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина, привлекавшийся в ноябре 2021 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, днем 28 января 2024 года вновь сел за руль своего автомобиля марки «Chevrolet Cobalt» в состоянии алкогольного опьянения. На улице Ленина в городе Белинском он был остановлен сотрудником ГИБДД. [...] Освидетельствование на месте подтвердило факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии, однако он выразил несогласие с его результатами и был направлен инспектором ДПС на медицинское освидетельствование. После доставления в медицинское учреждение водитель от прохождения освидетельствования отказался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина вину признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, приговором суда автомобиль осужденного конфискован в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил, обжалуется осужденным в апелляционном порядке», — сказала собеседница агентства.

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