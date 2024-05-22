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Житель Пензы лишился около 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

10:43 | 22.05.2024 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 1,7 млн. рублей.

Житель Пензы лишился около 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившие сообщили мужчине о том, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит, для «предотвращения незаконных операций» они посоветовали ему самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Будучи введенным в заблуждение, он оформил несколько кредитов на общую сумму почти 1,7 млн. рублей. Следуя инструкциям собеседников, мужчина 15 платежами перечислил деньги на предоставленные звонившими банковские счета. После проведения всех финансовых операций мужчина понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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