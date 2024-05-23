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Число преступлений в Пензенской области по итогам 4 месяцев 2024 года выросло на 3,7%

12:16 | 23.05.2024 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. 5 тыс. 179 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-апреле 2024 года, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

Число преступлений в Пензенской области по итогам 4 месяцев 2024 года выросло на 3,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, рост числа преступлений отмечается в 21 районе, в том числе в Лунинском — с 57 до 95, Иссинском — с 21 до 32, Белинском — с 54 до 73, Бессоновском — со 122 до 162, Наровчатском — с 18 до 23.

В структуре преступности почти половину деяний — 47,7% — составляют посягательства на чужую собственность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 1,6% — до 2 тыс. 471. Так, сократилось количество краж — с 1 тыс. 47 до 991, присвоений или растрат — с 39 до 24. Вместе с тем возросло число мошенничеств — с 1 тыс. 19 до 1 тыс. 195, грабежей — с 31 до 46, а также вымогательств — с 34 до 36.

Существенно снизилась число зарегистрированных экономических и коррупционных преступлений — с 427 до 313 и с 80 до 65 соответственно, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 652 до 414) и оружия (с 76 до 70).

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