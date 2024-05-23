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Пензенский рыбак стал фигурантом уголовного дела

13:30 | 23.05.2024 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы, который рыбачил в период нереста, подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Пензенский рыбак стал фигурантом уголовного дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции установлено, что пензенец 1968 года рождения, находясь на берегу реки, осуществлял вылов плотвы, карася и окуня в период нереста, не имея разрешительных документов. Для этого он использовал рыболовную снасть — «косынку». Размер ущерба составил 4 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он знал, что в период нереста вылов рыбы с использованием рыболовной снасти запрещен», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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