Житель Пензы по совету незнакомца перевел более 1 млн. рублей на чужой счет Криминал

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения по совету незнакомца, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка, перевел на чужой счет более 1 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник в ходе телефонного разговора с мужчиной предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на имя собеседника и предложил ему перевести сбережения на «безопасный счет».

«Используя банкомат, мужчина перечислил на представленный банковский счет более 1 млн. рублей. Позже заявитель понял, что его обманул мошенник», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».