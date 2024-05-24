Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве Криминал

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. 49-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве 43-летнего мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 11 марта 2024 года обвиняемый и его сожительница находились в квартире по улице Львовской в городе Пензе. К ним в гости пришел потерпевший. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за сожительницы обвиняемого, в ходе которого последний вооружился кухонным ножом и нанес один удар в область груди потерпевшего. 43-летний мужчина скончался в больнице в тот же день от проникающего колото-резаного ранения груди, повлекшего развитие массивной кровопотери», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после задержания обвиняемый был заключен под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.