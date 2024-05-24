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В Пензе мужчина угрожал вахтерше убийством, возбуждено уголовное дело

11:35 | 24.05.2024 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы угрожал 78-летней вахтерше организации убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина угрожал вахтерше убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она работает вахтером. [...] У нее произошел конфликт с незнакомцем, который пытался зайти в здание организации. Женщина пыталась объяснить незнакомцу, что организация не работает. В ходе конфликта мужчина стал душить пенсионерку, используя платок последней. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался мужчина 1967 года рождения.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что не поверил заявительнице, что в этот день организация не работает», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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