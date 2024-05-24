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Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредит почти на 800 тыс. рублей и перевела деньги на чужой счет

14:16 | 24.05.2024 | Криминал

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Заречный, 24 мая 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 2003 года рождения по совету незнакомки оформила кредит почти на 800 тыс. рублей и перевела деньги на чужой счет, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредит почти на 800 тыс. рублей и перевела деньги на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница позвонила зареченке и проинформировала ее о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить на нее кредит и похитить деньги.

«Собеседница [...] убедила заявительницу самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что жительница Заречного выполнила все инструкции звонившей и только потом осознала произошедшее.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — сказано в тексте.

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