Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредит почти на 800 тыс. рублей и перевела деньги на чужой счет Криминал

Заречный, 24 мая 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 2003 года рождения по совету незнакомки оформила кредит почти на 800 тыс. рублей и перевела деньги на чужой счет, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница позвонила зареченке и проинформировала ее о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить на нее кредит и похитить деньги.

«Собеседница [...] убедила заявительницу самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что жительница Заречного выполнила все инструкции звонившей и только потом осознала произошедшее.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — сказано в тексте.