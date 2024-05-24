В Пензенской области двое мужчин осуждены за покушение на сбыт наркотика и психотропного вещества в особо крупном размере Криминал

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Двое жителей Ростовской области в возрасте 25 и 35 лет признаны судом виновными в покушении на незаконный сбыт наркотического средства и психотропного вещества на территории Пензенской области в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что два ростовчанина из корыстной заинтересованности вступили в организованную преступную группу, действовавшую в виде интернет-магазина, в составе которой в период с июля 2022 года по декабрь 2023 года выполняли различные роли — от розничных до межрегиональных курьеров-закладчиков. В декабре 2023 года по заданию руководителей группы ростовчане забрали на территории Московской области оптовую партию наркотического средства «мефедрон» и психотропного вещества «амфетамин» общей массой около 9 кг, которую им было поручено разложить по «закладкам» на территории Пензенской и Саратовской областей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 22 декабря 2023 года мужчины на заимствованном у товарища автомобиле «Infiniti G37S» приехали в Пензенскую область, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Предназначенные для сбыта наркотическое средство и психотропное вещество изъяты под обшивкой двери автомобиля. В их телефонах обнаружена переписка с соучастниками преступной деятельности», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что свою вину мужчины признали.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимым наказание в виде 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в пресс-релизе.