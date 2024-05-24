Жительница Пензы предстанет перед судом за кражу денег у подруги Криминал

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. 21-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в краже денег у своей подруги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии органа предварительного расследования, в ночь на 6 апреля 2024 года женщина находилась в компании знакомых в квартире подруги на улице Кордон Студеный города Пензы. Располагая информацией о наличии у хозяйки квартиры денежных средств, гостья похитила у нее из стоявшей в спальной комнате шкатулки и из лежавшей в коридоре сумки денежные средства в сумме 30 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что хозяйка обнаружила пропажу через два дня.

«Обвиняемая вину признала и пояснила, что находилась в гостях у подруги, с которой познакомилась 6 лет назад в период студенчества. В компании из семи человек они отмечали день рождения хозяйки квартиры. Ранее подруга рассказала ей, что получила премию ко дню рождения в размере 10 тыс. рублей и имеет накопления на будущий отдых, которые хранит в шкатулке», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что гостья воспользовалась моментом, когда участники застолья вышли на улицу покурить, взяла из шкатулки в спальной 16 тыс. рублей и 14 тыс. рублей — из коробки на обувной полке в коридоре.

«Все похищенные деньги в тот же день она отдала в возмещение долга своей знакомой, находившейся среди гостей», — поясняется в пресс-релизе.

Из текста следует, что женщина полностью возместила причиненный ущерб, уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд Пензы.