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Заключен под стражу житель Пензы, обвиняемый в убийстве мужчины в доме на улице Совхозной

12:24 | 25.05.2024 | Криминал

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Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. 46-летний житель Пензы, обвиняемый в убийстве 30-летнего мужчины в доме на улице Совхозной, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Заключен под стражу житель Пензы, обвиняемый в убийстве мужчины в доме на улице Совхозной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 8 мая 2024 года обвиняемый находился в квартире по улице Совхозной в городе Пензе. В течение дня к нему приходил знакомый с двумя неизвестными ему ранее мужчинами для выяснения отношений по поводу ранее имевшихся конфликтов. Открыв в очередной раз входную дверь и вновь услышав претензии в свой адрес, обвиняемый нанес потерпевшему не менее трех ударов по телу имевшимся при себе кухонным ножом. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений грудной клетки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемый ранее уже был судим за убийство.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы». — добавляется в тексте.

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