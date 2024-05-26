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В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику

12:52 | 26.05.2024 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который сообщил ему, что по его банковскому счету происходят подозрительные операции, лишился около 1,5 млн. рублей.

В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Собеседник убедил мужчину, что для сохранения своих накоплений ему необходимо перечислить деньги на «безопасный счет». Заявитель не догадывался, что общается с мошенником. Будучи введенным в заблуждение, пензенец через банкоматы снял свои сбережения и перечислил почти 1,5 млн. рублей на банковские счета, предоставленные собеседником. Позже заявитель понял, что стал жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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