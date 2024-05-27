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В Бессоновском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома

09:26 | 27.05.2024 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, который угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома.

В Бессоновском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец транспортного средства и пояснил, что припарковал свой автомобиль около магазина, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль возле дома на улице Заречной села Чемодановка. Угонщиком оказался местный житель 1982 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что по пути домой заметил припаркованный отечественный автомобиль возле магазина и решил на нем добраться до своего дома. Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в поездку. Свое противоправное деяние злоумышленник объяснил желанием быстрее добраться до дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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