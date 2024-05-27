В Бессоновском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома Криминал

Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, который угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился владелец транспортного средства и пояснил, что припарковал свой автомобиль около магазина, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль возле дома на улице Заречной села Чемодановка. Угонщиком оказался местный житель 1982 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что по пути домой заметил припаркованный отечественный автомобиль возле магазина и решил на нем добраться до своего дома. Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в поездку. Свое противоправное деяние злоумышленник объяснил желанием быстрее добраться до дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».