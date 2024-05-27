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Пенсионерка из Заречного передала незнакомцу более 650 тыс. рублей для зачисления на «безопасный счет»

12:05 | 27.05.2024 | Криминал

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Заречный, 27 мая 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1941 года рождения после телефонного разговора с мошенницей, представившейся сотрудницей полиции, передала незнакомцу более 650 тыс. рублей для зачисления на «безопасный счет».

Пенсионерка из Заречного передала незнакомцу более 650 тыс. рублей для зачисления на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница убедила пенсионерку, что некие лица пытаются похитить ее сбережения, и предложила самостоятельно снять деньги, а затем передать их курьеру.

«Женщина не догадывалась, что общается с мошенницей. Будучи введенной в заблуждение, она выполнила инструкции звонившей и передала курьеру более 650 тыс. рублей. Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейским удалось установить личность курьера, им оказался мужчина 2005 года рождения, прибывший из страны ближнего зарубежья.

«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что накануне искал работу в сети интернет. Молодой человек нашел подходящее объявление и связался с работодателем, который предложил ему работать курьером. Выполнив все указания собеседника, молодой человек часть денег потратил на личные нужды, остальную часть он отправил на предоставленный работодателем банковский счет», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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