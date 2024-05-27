Пенсионерка из Заречного передала незнакомцу более 650 тыс. рублей для зачисления на «безопасный счет» Криминал

Заречный, 27 мая 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1941 года рождения после телефонного разговора с мошенницей, представившейся сотрудницей полиции, передала незнакомцу более 650 тыс. рублей для зачисления на «безопасный счет».

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница убедила пенсионерку, что некие лица пытаются похитить ее сбережения, и предложила самостоятельно снять деньги, а затем передать их курьеру.

«Женщина не догадывалась, что общается с мошенницей. Будучи введенной в заблуждение, она выполнила инструкции звонившей и передала курьеру более 650 тыс. рублей. Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейским удалось установить личность курьера, им оказался мужчина 2005 года рождения, прибывший из страны ближнего зарубежья.

«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что накануне искал работу в сети интернет. Молодой человек нашел подходящее объявление и связался с работодателем, который предложил ему работать курьером. Выполнив все указания собеседника, молодой человек часть денег потратил на личные нужды, остальную часть он отправил на предоставленный работодателем банковский счет», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».