В Пензе мужчина ударил соседа сковородой по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Мужчина 1951 года рождения ударил своего соседа сковородой по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемый дал признательные показания. Возникшему конфликту между соседями предшествовало радушное застолье в доме потерпевшего. В ходе распития спиртных напитков между гостем и хозяином квартиры возникла словесная перепалка на повышенных тонах, которая переросла в конфликт. В результате ссоры гость взял в руки сковородку и нанес удар по голове своего оппонента», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что соседям не удалось вспомнить причину ссоры.

«Через некоторое время участники конфликта помирились», — отмечается в тексте.