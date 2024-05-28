20:24:59 Вторник, 28 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина ударил соседа сковородой по голове, возбуждено уголовное дело

14:18 | 28.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Мужчина 1951 года рождения ударил своего соседа сковородой по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина ударил соседа сковородой по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания. Возникшему конфликту между соседями предшествовало радушное застолье в доме потерпевшего. В ходе распития спиртных напитков между гостем и хозяином квартиры возникла словесная перепалка на повышенных тонах, которая переросла в конфликт. В результате ссоры гость взял в руки сковородку и нанес удар по голове своего оппонента», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что соседям не удалось вспомнить причину ссоры.

«Через некоторое время участники конфликта помирились», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Пензенской области подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денег с чужого банковского счета В Бессоновском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома
В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке колес для автомобиля
Жительница Пензы предстанет перед судом за кражу денег у подруги В Пензенской области двое мужчин осуждены за покушение на сбыт наркотика и психотропного вещества в особо крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама