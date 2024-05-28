В Пензенской области полицейские изъяли крупную партию запрещенных веществ у межрегионального наркокурьера Криминал

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Полицейские в Пензенской области изъяли крупную партию запрещенных веществ у межрегионального наркокурьера на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с коллегами из ОМВД России по Мокшанскому району в ходе реализации оперативной информации остановили на 608 км трассы М5 «Урал» легковой автомобиль под управлением жителя Смоленской области 1988 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. В ходе обыска в транспортном средстве полицейские обнаружили и изъяли из запасного колеса сверток с порошком и полимерный пакет с таблетками в количестве 3 тыс. единиц. Исследование установило, что изъятое является кокаином массой около 500 граммов и экстази общим весом свыше 1 кг», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительной информации, задержанный по указанию неизвестного забрал запрещенные вещества из тайника в Подмосковье и вез их в Самарскую область, планируя в дальнейшем сбыть бесконтактным способом через «закладки».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»]. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — отмечается в тексте.