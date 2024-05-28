20:25:06 Вторник, 28 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области полицейские изъяли крупную партию запрещенных веществ у межрегионального наркокурьера

17:12 | 28.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Полицейские в Пензенской области изъяли крупную партию запрещенных веществ у межрегионального наркокурьера на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области полицейские изъяли крупную партию запрещенных веществ у межрегионального наркокурьера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с коллегами из ОМВД России по Мокшанскому району в ходе реализации оперативной информации остановили на 608 км трассы М5 «Урал» легковой автомобиль под управлением жителя Смоленской области 1988 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. В ходе обыска в транспортном средстве полицейские обнаружили и изъяли из запасного колеса сверток с порошком и полимерный пакет с таблетками в количестве 3 тыс. единиц. Исследование установило, что изъятое является кокаином массой около 500 граммов и экстази общим весом свыше 1 кг», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительной информации, задержанный по указанию неизвестного забрал запрещенные вещества из тайника в Подмосковье и вез их в Самарскую область, планируя в дальнейшем сбыть бесконтактным способом через «закладки».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»]. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил соседа сковородой по голове, возбуждено уголовное дело В Пензенской области подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денег с чужого банковского счета
В Бессоновском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке колес для автомобиля Жительница Пензы предстанет перед судом за кражу денег у подруги
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама