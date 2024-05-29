Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке валюты через интернет Криминал

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. 37-летний житель Пензенского района Пензенской области лишился около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при покупке валюты через интернет.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина нашел в сети заинтересовавшее его объявление и обсудил с продавцом условия.

«В ходе переписки заявителю в мессенджере поступило сообщение с реквизитами банковской карты для оплаты. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. С помощью приложения банка мужчина несколькими переводами перечислил на счет неизвестного лица около 600 тыс. рублей, однако [...] так и не дождался обещанную взамен валюту на свою карту», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.