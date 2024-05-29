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Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке валюты через интернет

14:09 | 29.05.2024 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. 37-летний житель Пензенского района Пензенской области лишился около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при покупке валюты через интернет.

Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке валюты через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина нашел в сети заинтересовавшее его объявление и обсудил с продавцом условия.

«В ходе переписки заявителю в мессенджере поступило сообщение с реквизитами банковской карты для оплаты. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. С помощью приложения банка мужчина несколькими переводами перечислил на счет неизвестного лица около 600 тыс. рублей, однако [...] так и не дождался обещанную взамен валюту на свою карту», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.

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