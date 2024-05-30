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В Колышлейском районе завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета

16:26 | 30.05.2024 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Астраханской области в краже денег с банковского счета завершено в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В Колышлейском районе завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый с целью хищения денежных средств с банковского счета нашел в сети интернет объявление о продаже самодельного трактора. Связавшись по телефону с 16-летним продавцом, сообщил потерпевшему о намерении приобрести трактор и предложил перечислить ему в качестве задатка 10 тыс. рублей. Тот согласился. Обвиняемый попросил несовершеннолетнего сообщить ему пришедший на телефон код, получив который, создал новую учетную запись в электронной платежной системе. Затем он узнал у подростка основные реквизиты банковской карты и пришедший в сообщении пароль и осуществил несколько переводов с банковского счета потерпевшего на новый счет в электронной платежной системе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, всего у подростка было украдено 24,5 тыс. рублей.

«В ходе следствия обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный потерпевшему в результате хищения. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в тексте.

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