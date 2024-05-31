03:52:34 Суббота, 1 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов весом 340 кг

15:00 | 31.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов общим весом 340 кг на территории города Каменки Пензенской области.

В Пензенской области транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов весом 340 кг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в совершении преступления подозревается 46-летний местный житель, который в марте 2024 года во время поиска на свалке между пилорамой и железной дорогой деревянных изделий для использования в быту обратил внимание на рельсы, спаянные между собой.

«В мае злоумышленник вернулся на данный участок и распилил рельсы на несколько частей. Один фрагмент рельсов он погрузил на велосипед и отвез к себе домой. На следующий день аналогичным способом мужчина похитил еще два фрагмента рельсов. Сумма причиненного ущерба железнодорожной организации составила около 7 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата через интернет В доме на улице Ладожской в Пензе по требованию прокуратуры восстановлена труба мусоропровода
В Колышлейском районе завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета В Нижнеломовском районе женщина угрожала сожителю убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области после вмешательства прокуратуры двум гражданам возвращены суммы излишне удержанных налоговых платежей В Пензе подросток обвиняется в мошенничестве в отношении пожилой женщины
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама