В Пензенской области транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов весом 340 кг Криминал

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов общим весом 340 кг на территории города Каменки Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в совершении преступления подозревается 46-летний местный житель, который в марте 2024 года во время поиска на свалке между пилорамой и железной дорогой деревянных изделий для использования в быту обратил внимание на рельсы, спаянные между собой.

«В мае злоумышленник вернулся на данный участок и распилил рельсы на несколько частей. Один фрагмент рельсов он погрузил на велосипед и отвез к себе домой. На следующий день аналогичным способом мужчина похитил еще два фрагмента рельсов. Сумма причиненного ущерба железнодорожной организации составила около 7 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.