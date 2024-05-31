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В Пензе сотрудник полиции осужден за превышение должностных полномочий

17:01 | 31.05.2024 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Суд в Пензе признал сотрудника полиции виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Это следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе сотрудник полиции осужден за превышение должностных полномочий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 21 января 2022 года в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе после проведения обыска в жилище для допроса в качестве свидетеля была доставлена потерпевшая. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска, осознавая отсутствие оснований для применения физической силы к потерпевшей, незаконно применил ее, причинив женщине телесное повреждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.

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