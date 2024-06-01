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Житель Пензы перевел на чужие счета более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

12:45 | 01.06.2024 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. 42-летний житель Пензы в надежде заработать на инвестициях перевел на неизвестные банковские счета более 1 млн. рублей.

Житель Пензы перевел на чужие счета более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина увидел в интернете рекламу об инвестировании, оставил заявку, после чего ему позвонил незнакомец и сообщил, что для участия в торгах необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты, что он и сделал.

«Через некоторое время ему поступил звонок от незнакомки, которая представилась куратором сайта. Следуя дальнейшим указаниям звонившей, заявитель перечислил более 1 млн. рублей на предоставленные банковские счета. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои сбережения мужчина понял, что его обманул мошенник. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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