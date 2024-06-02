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В Нижнем Ломове подросток украл из квартиры знакомой игровую приставку

11:47 | 02.06.2024 | Криминал

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Пенза, 2 июня 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Нижнего Ломова Пензенской области украл из квартиры своей знакомой игровую приставку стоимостью почти 35 тыс. рублей.

В Нижнем Ломове подросток украл из квартиры знакомой игровую приставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратилась девушка 2003 года рождения и сообщила, что накануне распивала спиртное со своим несовершеннолетним знакомым, а позже обнаружила пропажу приставки.

«Полицейские установили несовершеннолетнего жителя города Нижнего Ломова, причастного к совершению данного преступления. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что воспользовался отсутствием внимания заявительницы и похитил имущество. Сотрудниками полиции похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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