Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы в покушении на убийство Криминал

Пенза, 2 июня 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города в покушении на убийство.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 24 марта 2024 года в помещении общей кухни дома на улице Бурмистрова в городе Пензе обвиняемый в состоянии опьянения, увидев, что его супруга разговаривает с потерпевшим, на почве ревности нанес последнему несколько ударов ножом в область головы, шеи и тела. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца, поскольку женщина начала разнимать их, пресекая его противоправные действия, потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что 43-летнему пострадавшему в результате нанесенных ударов причинен тяжкий вред здоровью.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя фигурант содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.