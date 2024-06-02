В Пензенской области возбуждено дело против мужчины, который ловил рыбу с помощью арбалета и остроги Криминал

Пенза, 2 июня 2024. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области, который в период нереста ловил рыбу с помощью арбалета и остроги.

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«Сотрудниками полиции установлено, что местный житель 1975 года рождения, находясь на берегу пруда, осуществлял лов рыбы в период нереста, не имея разрешительных документов. Для этого он использовал арбалет и острогу. [...] Полицейскими изъято три единицы рыбы. [...] Размер ущерба составил более 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что ловил рыбу для собственных нужд.

«Санкция [...] статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.