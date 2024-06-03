В Бессоновском районе мужчина подозревается в угоне автомобиля своей возлюбленной Криминал

Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Мужчина 2004 года рождения подозревается в угоне автомобиля своей возлюбленной в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Молодой человек дал признательные показания. По его словам, накануне у него с заявительницей произошла ссора, после которой он воспользовался оставленными в автомобиле ключами от транспортного средства и отправился кататься на нем, чтобы успокоиться после конфликта», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.