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В Бессоновском районе мужчина подозревается в угоне автомобиля своей возлюбленной

10:07 | 03.06.2024 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Мужчина 2004 года рождения подозревается в угоне автомобиля своей возлюбленной в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Бессоновском районе мужчина подозревается в угоне автомобиля своей возлюбленной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Молодой человек дал признательные показания. По его словам, накануне у него с заявительницей произошла ссора, после которой он воспользовался оставленными в автомобиле ключами от транспортного средства и отправился кататься на нем, чтобы успокоиться после конфликта», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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